Как изменится ключевая ставка в июле 2024 года и что будет с кредитами

Очередное заседание, на котором ЦБ определит уровень ключевой ставки, состоится 26 июля. Рассказываем, как может измениться ставка, что будет с условиями по кредитам и что еще, кроме заседания ЦБ, будет на них влиять.

Что будет с ключевой ставкой

Ключевая ставка держится на уровне 16% с декабря 2023 года. Многие эксперты рынка прогнозировали повышение на заседании в июне, но его не произошло.

Что будет дальше — пока на рынке нет единого мнения. Сам Центробанк допустил повышение ключевой ставки до 17–18% годовых, говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Как решение ЦБ повлияет на ставки

Решение ЦБ в июле, скорее всего, не повлияет на ставки по кредитам. Исключение — если регулятор вдруг решит резко повысить «ключ».

Сейчас ставки по кредитам уже находятся на предельных значениях. По данным каталога Банки.ру на 10 июля, процент, под который банки готовы выдавать деньги заемщикам, достигает в среднем 22,5% годовых. Если, к примеру, при таких условиях взять в кредит 500 тысяч рублей на три года, придется в месяц отдавать 19,2 тысячи рублей и переплатить 192 тысячи рублей.

Что еще влияет на ставки

Ограничение уровня ПСК

Ставки могут измениться в III квартале 2024 года из-за вступившего в силу ограничения верхней границы полной стоимости кредита, говорит Инна Солдатенкова.

«Некоторые банки могут скорректировать свои тарифы. При этом сама динамика ставок может быть разнонаправленной, поскольку для того, чтобы уложиться в ограничения, банки будут пересматривать как размер ставок, так и пропорции формирования ПСК и веса ставки в ней», — поясняет она.

Полная стоимость кредита — это вся сумма, которую вы должны вернуть банку при условии, что будете следовать условиям договора. Она включает основной долг, проценты по кредиту и платежи, предусмотренные в кредитном договоре, а также другие, от которых фактически зависят условия займа. Например, страховка жизни и здоровья.

Средний размер ПСК, согласно данным каталога Банки.ру на 10 июля, составляет 45,740%. Банки не обязаны говорить, что именно они прячут за этой цифрой. Но теперь они обязаны будут соблюдать правило Центробанка: полная стоимость кредита не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение, рассчитанное Банком России, по соответствующей категории кредита (займа).

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Новые макропруденциальные надбавки

Банки также могут корректировать условия по потребительским кредитам перед 1 сентября, когда должны будут вступить в силу новые макропруденциальные надбавки.

Надбавки к коэффициентам риска, или макропруденциальные надбавки, — это ограничения, которые применяет ЦБ в отношении банков. Суть их в том, что банк обязан при выдаче рискованных кредитов создать дополнительный капитал. Чем выше надбавки, тем больший запас капитала требуется для одобрения кредитов, что делает их менее выгодными для банков.

С 1 сентября заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет сложнее получить кредит. Банки будут или отказывать, или повышать ставки, чтобы заложить в них свои риски.

Стоит ли оформлять кредит

При текущем уровне ставок оформлять кредит стоит, только если у вас есть срочная потребность в заемных средствах, говорит Инна Солдатенкова.

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