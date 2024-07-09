Красная икра подорожала из-за того, что мало красной рыбы идет к берегу, рассказал в беседе с KP.RU председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его словам, хоть в этом году рыбы нет, торговля слишком сильно завышает цены на товар.

Это объясняется тем, что в этом году, как и ожидалось, очень мало красной рыбы идет к берегу, поэтому и икры мало — это естественный процесс: тучные и бедные года по добыче рыбы чередуются, — объяснил эксперт.



Специалист отметил, что в 2023 году был обильный вылов лососевых, соответственно было много икры. Сейчас рыбы нет, поэтому икры тоже, однако торговля слишком завышает стоимость этого продукта.

Их логика понятна. Они сейчас приучают рынок к цене 8-10 тысяч рублей за килограмм, чтобы к Новому году, когда будет пик продаж, поднять цены до 10-12 тысяч, — добавил Балашов.



Кроме того, цены поднимают на продукцию не только этого года, но и прошлого, так как ее не всю успели продать, заключил эксперт.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что к началу июля стоимость красной икры в России достигла исторического максимума. По его словам, во Владивостоке стоимость 1 кг икры чавычи свежего посола доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до девяти тысяч.