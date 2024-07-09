Госдума приняла законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ во II чтении

В России введут прогрессивную шкалу НДФЛ, предусматривающую повышенные налоги для людей с ежегодными доходами больше 2,4 миллиона рублей. Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении на пленарном заседании 9 июля. За документ проголосовали 408 депутатов, один воздержался.

Новые правила не коснутся большинства россиян, так как люди с ежегодным доходом меньше 2,4 миллиона рублей по-прежнему будут платить НДФЛ 13 процентов. Если доход от 2,4 до 5 миллионов, ставка НДФЛ будет 15 процентов. При доходе от 5 до 20 миллионов ставка составит 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов, свыше 50 миллионов — 22 процента. Также до 25 процентов повышают налог на прибыль организаций. При этом для них отменят оборотные налоги и увеличат инвестиционный вычет.

По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, ко второму чтению документа поступило 225 поправок, к принятию рекомендовано 78 из них. В частности, принята поправка группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным об освобождении от повышенного НДФЛ надбавок к зарплате работников Крайнего Севера и приравненных к ним районов. Одобрили поправку группы сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко о пониженном размере страховых взносов в размере 7,6 процента для традиционных религиозных конфессий.

Поправками продлили налоговые льготы для некоммерческих благотворительных организаций, увеличили налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО и вычеты для опекунов, попечителей и приемных родителей. Курортный сбор решено заменить туристическим налогом. Муниципалитеты смогут вводить его на свое усмотрение, а прибыль пойдет в местные бюджеты. Ставка будет зависеть от стоимости проживания в отеле, в 2025 году составит 1 процент, и к 2029 году достигнет 9 процентов.

Также расширены льготы для IT-сектора и радиоэлектроники. Высокотехнологичные компании смогут платить пониженную ставку налога на прибыль в размере 5 процентов до 2030 года. Внесены поправки об акцизах на фармсубстанции. В три раза увеличили ставки налога на игорный бизнес для букмекеров. По словам Андрея Макарова, в поправках максимально полно учтены предложения парламентариев, прозвучавшие во время обсуждения законопроекта.

По словам Володина, законопроект о совершенствовании налоговой системы доработан депутатами ко второму чтению с учётом поручений Президента.

«В частности, повышение НДФЛ не коснется дополнительных выплат, надбавок, которые получают граждане, работающие в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, а также в других регионах с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями, — сказал Володин. — Это решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Депутаты Госдумы подготовили и приняли соответствующую поправку».



Поправками налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО увеличивается до 18 тысяч рублей, вместо 6 тысяч, как было предусмотрено на этапе первого чтения.