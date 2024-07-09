Минтруд пообещал новую выплату из маткапитала: кто ее получит и сколько

Накануне в Минтруде пообещали в ближайшее время разработать поправки в закон, которые позволят семьям с детьми забирать остатки от неиспользованного материнского капитала. Этой возможностью смогут воспользоваться свыше 730 тысяч семей, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Кто будет претендовать на эту выплату и какой будет ее размер — в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о будущей выплате

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» поддержал идею разрешить использование остатков материнского капитала на бытовые нужды. Он выступил за то, чтобы сумму в размере 10 тысяч рублей выплачивали семьям на сбор детей в школу.

«Ситуация такая известна: после того как люди расходуют основную часть маткапитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы обсуждали с Татьяной Алексеевной [Голиковой], нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем [эти выплаты в размере] 10 тысяч [рублей], а потом посмотрим, может, и другие шаги сделаем», — сказал глава государства.



Что пообещал семьям Минтруд

Котяков отметил, что речь идет о тех семьях, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка и у них остались суммы менее 10 тысяч рублей.

По словам министра, сейчас эти средства можно направить на накопительную пенсию матери. Но в ближайшее время, отметил он, будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток в виде единовременной выплаты.

Когда можно будет получить выплату

Разработка законопроекта в Минтруде, его рассмотрение в правительстве и общественное обсуждение займут несколько месяцев. Документы, инициированные президентом и кабмином, могут быть приняты в Госдуме и в Совете Федерации в течение нескольких дней.

Когда глава государства подпишет закон и он будет опубликован официально (в нем могут уточнить дату вступления в силу документа после его публикации), Социальный фонд направит уведомления о возможности получить деньги семьям, имеющим остатки маткапитала. К ним будет приложено заявление для уточнения реквизитов.

Сколько составляет материнский капитал в 2024 году

В начале 2024-го социальные выплаты, в том числе материнский капитал, были проиндексированы на уровень официальной инфляции прошлого года, то есть на 7,5%. Размер маткапитала на первого ребенка вырос на 44 тысяч рублей и составил 630 967 рублей, на второго — на 58 тысяч рублей и увеличился до 833 800 рублей.

Если семья потратила часть средств, ежегодно индексируется только их остаток. Например, если на сертификате осталось 100 тысяч рублей, эта сумма увеличится в этом году на 7,5%, и в итоге получится 107,5 тысячи рублей. Проверить остаток маткапитала можно на портале госуслуг.

С 1 января 2014 года был увеличен период, в течение которого можно обратиться в Социальный фонд за ежемесячной выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента появления на свет ребенка. Ранее этот период составлял три месяца с рождения, теперь — полгода.

Кто имеет право на маткапитал

Маткапитал можно получить, если на момент рождения или усыновления ребенка мать является гражданкой РФ. Ребенок также должен быть российским гражданином. Исключение составляют жители новых регионов России. Сертификат на маткапитал выдается один раз в течение трех недель после рождения ребенка:

если первый ребенок родился после 1 января 2020 года;

первый ребенок родился до 1 января 2020-го — сертификат не выдавался, и родился второй ребенок;

первый и второй ребенок родились до 2007 года — сертификат не выдавался, и родился третий ребенок.

При этом новый сертификат оформлять не нужно. Если рождается очередной ребенок, сумма не текущем сертификате вырастет в течение двух недель. Ее можно проверить в выписке об остатке маткапитала. Кроме того, в некоторых регионах выплачивают дополнительный региональный маткапитал при рождении ребенка. Правила и условия зависят от конкретного субъекта РФ.

На что можно потратить материнский капитал

Деньги можно сразу направить на:

улучшение жилищных условий с привлечением кредита (ипотеки). Самый распространенный вариант — покупка жилья; компенсацию стоимости товаров и услуг для детей‑инвалидов; дошкольное образование и присмотр за детьми;

ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет семьям с низким доходом.

Куда можно направить деньги только через три года:

на улучшение жилищных условий без оформление кредитов, в том числе покупку, строительство и реконструкцию жилья; на образование детей; на накопительную пенсию одного из родителей.

Можно потратить часть маткапитала на ежемесячную выплату, а остаток — на погашение ипотеки. Кроме того, в 2014 году добавилось новшество — власти разрешили направить маткапитал на накопительную пенсию отца-одиночки (или мужчины, являющегося единственным усыновителем) и на реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий.