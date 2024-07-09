Описано поведение россиян после санкций в отношении Мосбиржи

Центральный банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за июнь 2024 года, в котором описал поведение россиян после введения санкций в отношении Мосбиржи.

Как следует из документа, санкции не привели к росту повышенного интереса к валюте у граждан России. Согласно данным ЦБ, в первой половине июня физические лица совершили нетто-покупки иностранной валюты на 71,8 миллиард рублей.

«Во второй половине месяца, несмотря на укрепление рубля, покупки валюты составили всего 28,5 миллиардов рублей», — сказано в документе.



Отмечается, что 14,7 миллиардов рублей из этой суммы пришлось на покупки через банки «токсичной» валюты, а оставшиеся 13,7 миллиардов на валюты дружественных стран. При этом интереса к наличной валюте у россиян не появилось — всего за июнь было куплено 15,7 миллиардов рублей наличной валюты. При этом средний показатель таких покупок за январь-май 2024 года составлял 21,9 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций.