Депутаты предложили повысить налоги для россиян с двойным гражданством

Депутаты Михаил Делягин, Николай Новичков и Юрий Григорьев внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к лицам со вторым гражданством. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Предлагается удвоить ставку налогообложения для россиян, не вышедших из гражданства недружественного государства.

Также предлагается обязать натурализованных россиян выйти из другого гражданства в течение полугода со дня вступления в силу закона или после получения российского гражданства. Мера не затронет россиян с гражданством Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии.