Адвокат рассказала, кому из супругов достаётся автомобиль при разводе

При разводе автомобиль чаще всего достается супругу, который чаще на нем ездил, рассказала NEWS.ru адвокат Анастасия Матинова. По ее словам, сложность заключается в том, что подобное имущество относится к категории неделимых вещей.

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Супруг, претендующий на раздел автомобиля, вправе обратиться с исковым заявлением в суд и потребовать передать ему или ей в собственность автомобиль. В пользу другого супруга будет взыскана компенсация исходя из рыночной стоимости автомобиля на момент его раздела в суде, — заявила Матинова.



Юрист подчеркнула, что если между супругами возник спор, кому именно отойдет автомобиль, каждый должен доказать, что нуждается в средстве передвижения, которым фактически пользовался и которое обслуживал. Она добавила, что если в семье было несколько автомобилей, то суд отдает каждому его собственную машину.

Суд чаще передаёт автомобиль тому, кто фактически на нём ездил. Если в собственности супругов находилось несколько автомобилей, то суд передаст в собственность каждому свой автомобиль, при этом взыскав в пользу второго супруга компенсацию за разницу в стоимости автомобиля на момент раздела, — добавила Матинова.



Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что жена не может отсудить у мужа при разводе абсолютно все имущество и оставить его «с одной зубной щеткой». Она напомнила, что все совместно нажитое делится поровну, вне зависимости от того, на чье имя оформлено имущество.