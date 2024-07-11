В России предупредили об опасности юаней

Кредиты в юанях россияне могут взять по более низкой ставке, чем в рублях, но волатильность курсов может свести всю выгоду на нет, и в дальнейшем, при падении курса рубля, такой заем будет обходиться дороже. О подобной опасности в интервью РИА Новости предупредил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, большинство граждан получают зарплаты в рублях, берут кредиты в рублях, а значит, защищены от валютных колебаний. Любая другая валюта выглядит более рискованной, позволяющей как получить выгоду, так и потерять средства сверх ожидаемого. В свое время риски реализовались при падении рубля по отношению к доллару в 2014 году.

При этом Пьянов ожидает увеличения корпоративного кредитования в юанях, если физические и юридические лица увеличат сбережения в китайской валюте. Однако пока к этому нет предпосылок, так как в условиях нынешней денежно-кредитной политики банки предлагают очень высокие ставки по депозитам, заключил топ-менеджер.

Россиян предупредили о надвигающемся «тихом кризисе»

Ранее Bloomberg предположил, что внедрение юаня в российскую экономику, начавшееся в связи с проблемами в расчетах с помощью долларов и евро, могло подойти к своему пределу. Такой вывод агентство делает на фоне сложившего с последние полгода дефицита китайской валюты в России, который не спешат удовлетворять банки КНР. При этом пока в Банке России не ожидают остановки торгов юанем на Мосбирже после истечения лицензии на завершение операций с площадкой, которую Минфин США выдал до 13 августа.