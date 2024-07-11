$87.86-0.1595.32-0.02
Почта

Boosty предупредила пользователей о трудностях с выводом средств

Пользователи краудфандинговой платформы Boosty столкнулись с трудностями при выводе средств на рублевые карты.

У пользователей Boosty возникли проблемы с выводом денег
© РИА Новости

Пресс-служба сервиса сообщила, что проблемы вызваны техническими работами на стороне банков.

«Многие из вас столкнулись с трудностями при выводе средств на рублёвые карты. Мы уже активно работаем над решением этой проблемы, — говорится в сообщении Boosty во Вконтакте. — В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнёром».

В материалах площадки для авторов указано, что своё вознаграждение они могут получать как на банковские карты, так и через сервисы Юmoney, или Paypal. Ранее компания сотрудничала с группой Qiwi и перечисляла причитающееся блогерам на одноименные кошельки.

Boosty является аналогом американской краудфандиговой площадки Patreon. После блокировки Patreon в России в 2022 году Boosty стал одной из самых популярных площадок монетизации контента.

Frank Media направили запрос в пресс-службы компании.

Личный счет
PayPal
Qiwi