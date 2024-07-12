В повышении зарплат некоторым россиянам увидели опасность

Простое увеличение зарплаты инженеров до уровня, превышающего оклад курьеров, может обернуться ростом цен на товары и услуги. Об этом предупредил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Его цитирует «Радио «КП».

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Комментируя заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, возмутившегося тем, что курьеры в России получают больше, чем инженеры, Сафонов напомнил, что все зависит от ситуации на рынке труда. И если организация не в состоянии платить дипломированному специалисту большие деньги, то она не сможет этого делать, даже если в другой конторе курьеры получают куда больше.

Однако такое положение дел характерно только для России. Сафонов подчеркнул, что в США инженер получает 127-167 тысяч долларов в год, и курьеру такая зарплата не полагается ни при каких условиях. Максимум он может рассчитывать на 40 тысяч.

Профессор считает, что российские власти могли бы исправить положение дел. Для этого достаточно повысить уровень зарплаты инженера выше курьерского на бюджетных предприятиях. Тогда и бизнес будет вынужден увеличивать оклады, чтобы удержать специалистов. Однако государству придется изыскать дополнительные средства. В свою очередь, коммерческий сектор поднимет цены на товары и услуги, чтобы получить деньги на повышение окладов своим сотрудникам. Аналогичным образом поступят службы доставки. В итоге удар будет нанесен по потребителям.

Гендиректор мясокомбината «Востряково-2» Татьяна Ларина пожаловалась, что в вузах и колледжах сильно сократили учебные программы, и поэтому, когда на предприятие приходят выпускники, их учат еще год. Кроме того, молодежь предпочитает работать курьерами, так как ее привлекает гибкий режим занятости: хочешь — вышел, не хочешь — не вышел. Трудиться на производстве, где жесткие графики, им не нравится.

Выступая на совещании о совершенствовании трудового законодательства, Медведев назвал перекосом ситуацию, когда зарплата курьера достигает того же уровня, что и у инженера. Такое положение дел надо исправлять, чтобы не было массового перетока людей из реальных секторов экономики.

В июне стало известно, что зарплаты мигрантов, работающих курьерами, сравнялись со средним доходом айтишников. В декабре 2023 года максимальная зарплата курьера-мигранта достигала 120 тысяч рублей. Ситуацию объясняют кадровым голодом, который вынуждает компании заманивать работников более высокими окладами.