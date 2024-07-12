В Госдуме рассказали о подготовке новых льгот для военных

Госдума разрабатывает льготы для тех, кто воевал в Донбассе против Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще с 2014 года, рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась подробностями подготовки новых льгот для военных.

© Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы ежемесячно на постоянной основе расширяем те социальные гарантии и льготы, которые сегодня положены нашим ребятам, защищающим интересы России на полях специальной военной операции, членов их семей. (…) Они постоянно вводятся», — объяснила депутат.



Какие выплаты положены участникам СВО

Мы сейчас вводим ряд социальных гарантий и льгот, кто непосредственно сегодня работает над защитой Отечества, но и для тех, кто на Донбассе, в Луганске с 2014 года вел такую работу по приближению сегодняшней победы, и вносим ряд изменений для новых регионов, в том числе в пенсионное законодательство, региональное законодательство. Я думаю, эта работа будет продолжена Светлана Бессараб депутат Госдумы



Она также напомнила, что сейчас для участников российской специальной военной операции действуют различные социальные гарантии и льготы как на федеральном уровне, так и на региональном. Также некоторые меры распространяются и на членов семей военных. Они касаются ежемесячных выплат, льгот при поступлении в учебные заведения, помощи в трудоустройстве и сохранении рабочего места на время участия в боевых действиях, а также многого другого.

Ранее россиянам назвали средний размер военной пенсии после индексации.