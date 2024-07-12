В России рекордно сократился объем наличных денег

С начала года объем наличных средств на руках у россиян сократился на 600 млрд рублей, что стало рекордным показателем с 2015 года, подсчитал РБК на основе статистики Центробанка.

В отрасли отмечают, что подобные рекорды связаны с повышением процентных ставок, сегодня выгоднее хранить деньги на вкладах в банках. Более того, вклады сегодня являются не просто средством сбережения, но и выступают одним из основных инструментов инвестирования.

Так, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках увеличилась на 0,31 процентного пункта по итогам второй декады июня и достигла 16%, следует из статистики, опубликованной на сайте Центробанка.

Последний раз показатель достигал таких значений в апреле 2022 года (16,58% по итогам первой декады), а в первой декаде марта того же года был зафиксирован самый высокий показатель средней максимальной ставки за всю историю наблюдения, передает «Радиоточка НСН».