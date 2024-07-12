Эксперты объяснили, как избежать блокировки денежных переводов

Мы все привыкли пользоваться онлайн-переводами для покупки товаров или оплаты услуг, это стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но порой случается, что банк блокирует денежные переводы своих клиентов, даже несмотря на то, что у тех нет намерений совершать мошеннические операции. О том, как избежать блокировки и что делать, если она все же произошла, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Ранее сообщалось, что с 25 июля российские банки смогут блокировать денежные переводы на два дня, если перед этим сотовые операторы заявили о подозрительном звонке или СМС-сообщениях, отправленных клиенту. При этом продолжительные звонки или нетипичное количество сообщений с нового адреса незадолго до перевода средств могут быть расценены как попытки мошенников украсть деньги.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Перепелицы, клиентам банков следует сохранять модель своего финансового поведения. То есть для того, чтобы переводы не сочли подозрительными, он рекомендует не переводить средства сомнительным контрагентам. Также Перепелица не советует резко увеличивать суммы переводов и проводить банковскую операцию сразу после внесения наличных через банкомат или после получения средств из сомнительных источников.

"Если не нарушать действующее "антиотмывочное" законодательство России, не участвовать в сомнительных схемах заработка и не производить подозрительных для банка операций, функция будет оставаться доступной для клиентов", - отметил Перепелица.



Он также напомнил, что переводы, произведенные клиентами за границей страны, могут привлечь внимание банка, если последний не поставили в известность.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко пояснила в беседе с "РГ", что заморозка перевода действительно способна ограничить активность мошенников.

"Такая мера позволит жертве мошенника успеть одуматься - обычно методы социальной инженерии рассчитаны на то, чтобы у человека не было времени все проанализировать, и он принимал решение быстро", - уточнила эксперт.



Тем не менее, "под горячую руку" могут попасть и обычные переводы.

"Наиболее вероятный сценарий блокировки перевода, сделанного не под давлением мошенников, - покупка товара с рук", - рассказывает Романенко.



Сейчас на "Авито", "Юле" и других подобных сервисах люди все чаще оплачивают товары и доставку внутри платформы. Однако сохраняется доля тех, кто решает такие вопросы лично с продавцом. Если покупатель долго сомневается и многократно созванивается с продавцом, а затем переводит средства, такой перевод вполне может оказаться заблокирован.

"Также могут "зависнуть" деньги, отправленные какому-либо частнику, оказывающему услуги, это особенно актуально во время отпусков в других городах, где вы обращаетесь к человеку впервые. Если переводу будут предшествовать многократные звонки с целью договориться об условиях, деньги могут не дойти до таксиста, гида, человека, сдающего в аренду транспортное средство или спортинвентарь и т.д. Кроме того, банк может заблокировать перевод новому знакомому, с которым вы созванивались в течение дня, а потом, допустим, он где-то за вас заплатил, а вы хотели перевести ему деньги", - предупредила Романенко.



"Если перевод оказался заблокирован по ошибке, никаких действий предпринимать не нужно", - уверяет эксперт.



При отмене операции банк сам позвонит клиенту и уточнит назначение переведенных средств. Если клиент подтвердит операцию, то спустя два дня она будет проведена. Однако если данные о счете получателя будут совпадать с данными базы мошеннических счетов ЦБ, то перевод не будет проведен даже при подтверждении от клиента.

Ранее Банк России дополнил перечень признаков мошеннических операций. В него включены переводы на счета, по которым ранее совершались операции сомнительного рода. Банки должны учитывать информацию о мошенниках, которая содержится в базе данных ЦБ, поступает от операторов связи, правоохранительных органов или из других каналов связи. В список о блокировках также было внесено зачисление средств получателю, на которого заведено уголовное дело. При этом банкиры по-прежнему обязаны учитывать определенные ранее признаки подозрительных переводов: получатель находится в базе данных Банка России о счетах злоумышленников или при переводе выявлении нетипичная для клиента операция (сумма перевода, периодичность, время и место его совершения).