$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

Россиянам напомнили о завершении сроков уплаты НДФЛ

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2023 год истекает 15 июля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

ФНС напомнила о завершении сроков уплаты НДФЛ
© РИА Новости

Начиная со вторника, 16 июля, на неуплаченную сумму НДФЛ начнут ежедневно начисляться пени, предупредили в ведомстве.

В большинстве случаев НДФЛ в России уплачивается автоматически. Самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию должны россияне, имеющие доходы от источников за рубежом или получившие доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее трех лет.

Сами отчитаться о доходах также должны те, кто получил дорогостоящие подарки не от родственников. Кроме того, это касается получателей вознаграждения от физлиц и компаний, не являющихся налоговыми агентами, и победителей лотерей или тотализаторов с выигрышами более 15 тыс. рублей.

Личный счет
ФНС России