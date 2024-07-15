ФНС напомнила о завершении сроков уплаты НДФЛ

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2023 год истекает 15 июля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Начиная со вторника, 16 июля, на неуплаченную сумму НДФЛ начнут ежедневно начисляться пени, предупредили в ведомстве.

В большинстве случаев НДФЛ в России уплачивается автоматически. Самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию должны россияне, имеющие доходы от источников за рубежом или получившие доход от продажи недвижимости, которая находилась в собственности менее трех лет.

Сами отчитаться о доходах также должны те, кто получил дорогостоящие подарки не от родственников. Кроме того, это касается получателей вознаграждения от физлиц и компаний, не являющихся налоговыми агентами, и победителей лотерей или тотализаторов с выигрышами более 15 тыс. рублей.