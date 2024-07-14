Кто получает самую маленькую пенсию

Россияне, которые работали в «серую», будут получать маленькую пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

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«Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал „в серую“ и имеет мало официального стажа. Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — рассказала Мирзабалаева агентству «Прайм».



У некоторых россиян выросла пенсия

Кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже, также будут получать небольшую пенсию. К этим же людям относятся и те, кто имеет мало пенсионных баллов.