Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией

Россияне, получающие серую зарплату, могут рассчитывать только на небольшую пенсию. Об этом заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, чьи слова передает агентство «Прайм».

«Самые низкие пенсии будут у россиян, которые получали небольшие зарплаты, а также у тех, кто работал «в серую» и имеет мало официального стажа», – сказала Мирзабалаева, добавив, что для обеспечения достойной старости важно, чтобы труд оплачивался достойно, и отчисления поступали в Социальный фонд.



Эксперт подчеркнула, что граждане, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставили документы о неучтенном стаже, также будут получать низкую пенсию, как и те, кто имеет мало пенсионных баллов.

До этого доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур рассказала «Газете.Ru», как рассчитать свою пенсию. Она напомнила, что страховая пенсия россиян складывается из суммы пенсионных баллов, умноженной на их стоимость на дату назначения выплат, плюс фиксированная доплата.