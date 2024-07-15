Пенсии 233,5 тыс. россиян пересчитают за счет включения в стаж периода работы на Украине

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минтруда о включении в страховой стаж россиян период работы на Украине с 1991 года до даты начала специальной военной операции, сообщил источник в комиссии.

Законопроект подготовлен для обеспечения пенсионных прав граждан России со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды, передает ТАСС.

Кроме того, за счет включения в стаж периода работы на Украине пенсии 233,5 тыс. россиян будут пересчитаны, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту Минтруда.

Согласно подсчетам, средний размер назначенной таким гражданам страховой пенсии увеличится в 2024 году на 2 385 рублей, в 2025 году – на 2 524 рубля, в 2026 году – на 2 686 рублей.

Ранее полученный на Украине трудовой стаж предложили учитывать для пенсий в России.