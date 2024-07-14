Названа сумма, которую туристы готовы тратить на отдых в России

В 2023 году 87% российских туристов остались довольны тем, как отдохнули на отечественных курортах, пишут «Известия» со ссылкой на опрос Агентства стратегических инициатив.

© Соцсети

По данным газеты, средняя стоимость отдыха в России начинается от 70 тыс. рублей. Вместе с тем, как следует из опроса, 80% россиян готовы потратить на отдых не более 15 тыс. рублей.

Исследователи пояснили, что большая часть респондентов в возрасте от 55 лет (81%) в 2023 году побывала в отпуске, либо запланировала его на 2024-й год.

Что взять в отпуск: эксперты составили список для спокойного отдыха

Участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет также путешествовали в прошлом году, но меньше — на курортах побывало 57% молодых людей.

«В среднем большая часть людей в прошлом году отдыхала одну-две недели. Порядка 60% людей побывали в отпуске один-два раза за год, что весьма хороший, стабильный показатель», — отметила представитель АСИ Ольга Захарова.



Эксперт пояснила, что в выборку были включены не только поездки как таковые, но и дачный отдых. Она добавила, что 74% респондентов обратили внимание на то, что цены на отдых на курортах, в отелях выросли.