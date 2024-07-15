России понадобились специалисты в области виноделия

Количество вакансий в виноделии выросло на 68% за год, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 37%. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За первое полугодие 2024 года количество вакансий в этой сфере выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индустрии винного производства средние предлагаемые зарплаты выросли на 37% и составили 112 267 рублей при вахтовом графике. Наиболее востребованной в виноделии в первом полугодии текущего года стала профессия сельскохозяйственного рабочего, на долю которого приходится 12,7% от общего числа вакансий в сегменте", - говорится в итогах исследования.



Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на должность сельскохозяйственного рабочего составляет 49 757 рублей за полный рабочий день.

Также востребованы профессии садовника (доля вакансий - 8,5%, средняя предлагаемая зарплата - 39 861 рубль), водителя трактора (доля вакансий - 7,6%, зарплата - 70 674 рубля), упаковщика (доля вакансий - 6,5%, зарплата - 82 377 рублей) и технолога (доля вакансий - 3,2%, зарплата - 72 229 рублей).

Также самыми массовыми и востребованными профессиями в области виноделия стали агрономы (2,5%) и бригадиры (2,2%). Это свидетельствует о том, что отрасли требуются не только рабочие руки, но и квалифицированные специалисты, способные управлять сложными процессами в виноделии и виноградарстве.