Стало известно, сколько российских семей получат налоговый кешбэк

В России получить налоговый кешбэк смогут 4 млн семей с 10 млн детей, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий подчеркнул, что семьи, чей средний доход составляет не более 1,5 прожиточного минимума на одного, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ в размере 7%.

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По его словам, тем самым налоговая ставка для них уменьшится с 13% до 6%.

«Семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%, что по сути уменьшит их налоговую ставку до 6%. Эта мера коснется более 4 млн семей, воспитывающих свыше 10 млн детей», — пояснил депутат.



По словам Чаплина, право на такой вычет можно будет реализовать, подав заявление с 1 мая до 1 октября в год после уплаты НДФЛ. Парламентарий отметил, что при желании получить кешбэк за 2025 год нужно будет обратиться с заявлением с 1 мая по 1 октября 2026 года. Он добавил, что выплата будет предоставляться родителям на детей до 18 лет или до 23 лет при условии, что те учатся на очном отделении.

«Семейный налоговый вычет будет выплачиваться в приоритетном порядке перед другими налоговыми вычетами, согласно поручению главы государства. Без сомнения, это очень значимая и своевременная помощь для семей, воспитывающих детей», — заключил Чаплин.



Депутат ранее рассказал, что россияне могут получить налоговый вычет через декларацию за покупку жилья, лечение и оплату обучения. По словам депутата, за три предыдущих года возместить налог можно через сайт или при личном обращении в Федеральную налоговую службу.