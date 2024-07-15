Какие льготы положены предпенсионерам в 2024 году

В категорию педпенсионеров попадают граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Об этом напомнила доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал «Финансы Mail.ru».

По её словам, такие россияне имеют право на страховую пенсию по старости, в том числе и досрочную. Для того, чтобы получить справку о статусе предпенсионера, нужно подать запрос лично в любом отделении Социального фонда России независимо от места жительства.

Как объяснила эксперт, для пенсионеров существует сразу ряд различных льгот, среди которых, есть, в частности, освобождение от оплаты налога на земельный участок до шести соток. Если его размер больше, то на оставшуюся сумму от его кадастровой стоимости предоставляют налоговый вычет.

Если у предпенсионера в собственности два участка земли, то он может выбрать, по какому из них он хочет воспользоваться льготой. По умолчанию освобождают от уплаты налога участок земли с большей кадастровой стоимостью.

Также предпенсионерам доступно освобождение от налога на имущество по одному объекту любого вида. Кроме этого, по закону, принятому в 2018 году, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги и родители, а также иждивенцы наследодателя наследуют его имущество в любом случае, независимо от того, что написано в завещании.

Им переходит не менее половины доли. Закон сохраняет возраст наследования — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в 2019 году в России принят закон о сохранении возраста, с которого россияне могут рассчитывать на алименты по нетрудоспособности. Этот возраст составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.