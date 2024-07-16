Аналитики назвали причину щедрых банковских кешбэков

Российские банки наращивают расходы на программы лояльности. В 2023 году россияне получили от крупных банков около 200 млрд рублей кэшбэка — почти на 50 млрд рублей больше по сравнению с результатами 2022 года. В первом полугодии 2024 года программы лояльности пересмотрели и обновили крупнейшие игроки — Сбербанк и ВТБ.

Совершенствование программ лояльности — это симбиоз битвы банков за клиентов и укоренения на рынке негласной стандартизации кэшбэка, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Влияет на это несколько факторов. Во-первых, желание банков увеличить клиентскую базу как за счет удержания текущих клиентов, так и за счет привлечения новых. Имеющаяся информация о тратах клиентов по картам позволяет банкам не только персонализировать предложения и за счет этого получать комиссионные доходы, например от партнерских акций совместно с магазинами, но и кастомизированно предлагать клиенту другие финансовые и нефинансовые (если речь идет об экосистеме) продукты. Особенную актуальность это имеет сейчас на кредитном рынке, где идет борьба за качественного заемщика, и информация о размере трат заемщиков помогает банкам косвенно идентифицировать таких клиентов», — объясняет эксперт.



На расширение программ лояльности также повлияло повышение лимитов на бесплатные переводы по СБП, отмечает Солдатенкова. Нововведение позволяет клиентам свободно перемещаться между банками в поисках лучших условий, из-за чего игроки и вынуждены постоянно улучшать свои программы лояльности. Кроме того, на фоне омоложения клиентской аудитории в принципе меняется парадигма взаимодействия банков с ней, подчеркивает эксперт. Молодые люди ориентированы на современные технологии, и это заставляет банки трансформировать подходы.