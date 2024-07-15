Россияне начали скупать валюту

Курс рубля по отношению к юаню свидетельствует о выросшем спросе на иностранную валюту со стороны россиян. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его цитирует «Газета.Ru».

© Lenta.ru

По его словам, рубль резко просел относительно юаня, хотя в начале торгов несколько раз пытался укрепиться. В итоге китайская валюта зафиксировалась в районе 12 рублей. Как полагает Бабин, рубль может испытывать давление из-за восстанавливающегося импорта. Как следствие, растет спрос на иностранные деньги.

Эксперт сказал, стоит ли россиянам покупать доллары

Впрочем, усиление спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина РФ говорит о росте нефтегазовых доходов государственного бюджета. В долгосрочной перспективе это защитит российскую валюту от резкого падения курса.

Ранее сообщалось, что Китай нарастил экспорт товаров в Россию. По данным за первый летний месяц, он увеличился на 5,1 процента год к году и дошел до 70,23 миллиарда юаней. По итогам первых двух кварталов экспорт из КНР в Россию вырос на 2 процента год к году и составил 366,81 миллиарда юаней.