В Мьянме запустили работу карт «Мир» в ограниченном формате

В Мьянме заработали российские карты «Мир», однако в ограниченном порядке. Об этом сообщило посольство РФ в Мьянме.

«На данный момент мы можем подтвердить, что система карт "Мир" заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.



В посольстве выразили надежду на то, что это увеличит количество российских туристов и сделает их пребывание в стране более комфортным.

Ранее сообщалось о планах начать прием карт «Мир» в Мьянме. Платежную систему должны были запустить еще в феврале, но из-за технических сложностей отложили дату запуска.