Копить или не копить: куда вложить деньги перед решением ЦБ о ставке

На следующей неделе Центробанк объявит свое решение по ключевой ставке. Опрошенные Life эксперты считают, что вслед за повышением ставки может вырасти доходность новых вкладов, но при этом появятся ограничения, которые сделают такие депозиты менее выгодными.

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В декабре 2023 года ЦБ установил ключевую ставку в 16 процентов годовых. С тех пор регулятор сохранял ставку на этом уровне уже четыре раза подряд. Летом в ЦБ начали обсуждать возможность повышения ставки до 17-18 процентов. Следующее заседание регулятора состоится 26 июля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что ЦБ поднимет ставку сразу до 18 процентов. Это позволило бы банкам снова улучшить условия по вкладам и предложить клиентам более высокую доходность.

Глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что в случае повышения ставки некоторые из крупнейших банков РФ предложат клиентам привлекательные вклады. Однако вместе с высокими ставками могут прийти ограничения на расходные операции и пополнение депозита.

Также могут быть установлены высокий входной порог вклада и условие оформления кредитки. По мнению Шнейдермана, вклад, открытый за десять дней до повышения ставки, может оказаться более прибыльным.

Антонов считает, что в текущей ситуации лучшим решением может быть комбинированный инвестиционный портфель, включающий акции с облигациями, золотые активы и рублевые вклады. Эксперт отметил, что доходность облигаций может быть выше, чем у вкладов, при этом они несут меньше рисков, чем акции.

«Однако перед вложением средств в данные инструменты стоит внимательно ознакомиться со всеми рисками, связанными с такими инвестициям», - подчеркнул Антонов.



Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская добавила, что традиционно золото считается хорошей защитой от инфляции. Она отметила, что сегодня можно купить не только монеты и слитки, но и биржевое золото.