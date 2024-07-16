В РФ можно будет обжаловать включение своих реквизитов в базу о мошенниках

Граждане и компании с 26 июля могут обжаловать ошибочное включение своих реквизитов в базу данных о мошеннических операциях, следует из сообщения ЦБ РФ.

"Банк России утвердил порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента". Он начнет действовать с 26 июля", - сообщил регулятор.



ЦБ отметил, что порядок подачи заявления об исключении сведений из базы данных в Банк России разработан в связи с изменениями в федеральный закон "О национальной платежной системе", которые совершенствуют механизм противодействия переводам денег на счета злоумышленников. Граждане и компании в случае ошибочного попадания своих реквизитов в базу данных смогут оперативно оспорить это, добавил регулятор.