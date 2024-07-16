Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, юрист Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею об ужесточении правил оплаты сотовой связи в России.

Ранее газета «Ведомости» рассказала о разработанных в Минцифры поправках в закон о связи, согласно которым при пополнении баланса мобильного телефона наличными придется предъявить паспорт, а купить сим-карту получится только после проверки данных по базе МВД. Инициативу могут принять до конца весенней сессии, уточнили изданию в правительстве. Для нарушителей предусмотрят штраф — до 10 тысяч рублей за каждую сим-карту, проданную без проверки. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что подобная инициатива поможет в борьбе с мошенничеством.

Девяткин отметил, что предоставление рядовым сотрудникам сотовых компаний доступа к базам МВД несет в себе определенные риски.

Существующая процедура приобретения сим-карты в любом случае уже предусматривает предъявление паспорта сотруднику салона связи. Как правило, это происходит в офисе. Однако если мы наделим рядовых сотрудников фактически коммерческих организаций правом доступа к базам МВД, в том числе закрытым, то возникнет риск, что эти сотрудники будут заниматься не только своими прямыми обязанностями, но и различными незаконными махинациями. Подобного сценария исключать нельзя. Всем известно, что наибольшее число утечек паспортных данных происходит именно через операторов сотовой связи. Нередки случаи, когда рядовой сотрудник какого-то оператора продает данные паспортов абонентов, а потом эта база «гуляет» в интернете. Генрих Девяткин Доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ

Дополнительная проверка личных данных потенциальных абонентов также повлечет за собой рост нагрузки на сотрудников мобильных операторов, считает эксперт.

«Если паспорт человека недействителен, то каким будет порядок действий оператора сотовой связи? Он же не является правоохранительным органом. То есть это будет просто дополнительная нагрузка на них. Я понимаю, что определенная проверка должна проводиться, но, наверное, тут было бы правильнее проводить дополнительную верификацию не через проверку паспорта, а через «Госуслуги». Все-таки на этом портале зарегистрирован практически каждый россиянин, поэтому, думаю, проверка через данный сервис стала бы разумным решением», - отметил специалист.



Введение требования предъявлять паспорт при оплате мобильной связи наличными собеседник назвал «нерабочей инициативой».

«Я не знаю людей, которые пополняют баланс через какие-то банкоматы или терминалы. Подобных случаев, на мой взгляд, становится все меньше. И в этом смысле инициатива точно работать не будет, ведь если речь идет об уличных терминалах, то возле каждого из них будет невозможно поставить специального человека. Если же мы говорим о предъявлении паспорта при пополнении баланса наличными через оператора связи, то можно предположить, что данный формат не устроит операторов. У людей не всегда будет при себе паспорт, и они просто будут уходить из салонов. Так что лет десять назад инициатива была бы актуальна, но сейчас нет», - сказал эксперт, подчеркнув, что даже в случае реализации задумки у мошенников останутся возможности анонимно пополнять баланс своих мобильных телефонов.



Девяткин вместе с тем призвал к более активной профилактике нелегального распространения сим-карт в России.

«За подобное деяние нужно вводить уголовную ответственность. А что касается утяжеления процедуры пополнения баланса, то, на мой взгляд, это только усложнит функционирование сотовых операторов», - заключил он.



Ранее эксперты МВД предупредили россиян об активизации мошенников в домовых чатах.