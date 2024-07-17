Клиентов НРД уведомили о новом условии для разблокировки активов в США

Для разблокировки активов, связанных с США, клиентам Национального расчетного депозитария (НРД) теперь необходимо иметь не только лицензию от министерства финансов Бельгии, но и разрешение Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

Это следует из уведомления бельгийского депозитария Euroclear, которое он направил НРД, сообщает сайт последнего.

“Euroclear Bank уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное министерством финансов Бельгии, — говорится в сообщении НРД. — Клиенту необходимо самостоятельно определить в каждом конкретном случае, применимо ли общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов”.



НРД на своем сайте приводит перечень таких ценных бумаг: всего в списке более 9000 наименований, в том числе акции, облигации и ETF.

США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня 2024 года (на следующий день к санкциями присоединилась Великобритания). Также OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. В середине июня издание РБК со ссылкой на письмо Euroclear сообщало , что бельгийский депозитарий приостановил все процессы обслуживания активов с участием НРД из-за попадания организации в санкционный список. Под санкциями Евросоюза НРД находится с июня 2022 года.