В РФ впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда ФНП

Гражданину России впервые выплатили компенсацию за ошибку нотариуса из фонда Федеральной нотариальной палаты. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ФНП.

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По данным агентства, первую компенсацию в размере 7,2 миллиона рублей получил мужчина, пострадавший из-за действий мошенников. Он приобрел квартиру, завещание по которой удостоверили за рубежом, но на деле продавец жилья не являлся его наследником. При этом нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, пойдя на поводу у мошенников. В результате и это свидетельство, и сделку купли-продажи признали недействительными.

Позже на основании решения суда страховые компании выплатили потерпевшему 8,5 миллиона рублей по договорам страхования нотариуса и коллективной ответственности нотариусов-членов нотариальной палаты региона. Часть суммы должна была быть выплачена за счет личного имущества нотариуса, который выдал свидетельство о праве на наследство по завещанию, но он скончался до разрешения ситуации. Таким образом впервые потребовались гарантии компенсационного фонда.