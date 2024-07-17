Названа средняя сумма возврата при налоговом вычете

Россияне, воспользовавшиеся правом на налоговый вычет, за последние три года смогли вернуть с его помощью в среднем около 80,7 тысячи рублей. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на результаты опроса «Авито Работы».

Интересно, что только 37% россиян знают о возможности налогового вычета и пользуются данным механизмом. При этом 34% знают о возможности вернуть деньги, но не пользуются ею.

35% тех, кто воспользовался вычетом, за 2021, 2022 и 2023 годы вернули до 30 тысяч рублей. Еще 11% вернули от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

2% участников исследования смогли вернуть от 250 тысяч до 300 тысяч рублей за три года. Москвичи и жители городов с численностью от полумиллиона до миллиона жителей смогли вернуть около 118 804 рублей и 113 259 рублей соответственно.

Чаще всего опрошенные (62%) рассказывали, что пользовались имущественными налоговыми вычетами, связанными с продажей, покупкой, строительством жилья и приобретением земли. Вторые по популярности — социальные налоговые вычеты, которыми пользовались 50% участников опроса.