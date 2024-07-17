Владельцев карт UnionPay в РФ предупредили о проблемах в расчетах

У владельцев карт UnionPay Россельхозбанка (РСХБ) с пятницы, 19 июля, могут возникнуть трудности с расчетами за границей, сообщили корреспондентам Frank Media в поддержке РСХБ.

«С 19 июля могут возникнуть трудности с расчетами по картовой платежной системе UnionPay Россельхозбанка. Если вы находитесь за пределами РФ, мы рекомендуем до указанной даты произвести снятие наличных средств с карты UnionPay», — пояснил консультант в контакт-центре.



Однако о причинах возможным проблем с расчетами консультант не сообщил. Frank Media направили запрос в пресс-службу РСХБ.

Карты китайской платежной системы UnionPay эмитируют в России «Кредит Урал банк», Примсоцбанк, Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ), Газпромбанк (ГПБ) и Россельхозбанк (РСХБ).

Ранее у клиентов ряда банков уже возникали трудности в использовании их карт за границей. В феврале 2024 года владельцы UnionPay ГПБ не могли снять средства в банкоматах австрийских банков. В контакт-центре Газпромбанка подтверждали возникшую проблему.