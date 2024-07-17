Таможня предупредила о схеме мошенничества с «Иваном Ивановичем»

За последнее время участились случаи мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства Федеральной таможенной службы (ФТС). О новой схеме злоумышленников россиян предупредили в Telegram-канале ведомства.

В ФТС отметили, что при помощи подобной схемы злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным сотрудников ведомства. На начальном этапе с должностным лицом связывается якобы «руководитель» службы. Затем он пытается убедить потенциальную жертву оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.

На следующем этапе с «доверчивым» таможенником связывается «Иван Иванович» и разъясняет степень важности необходимого сотрудничества. После этого злоумышленники, используя в том числе методы психологического воздействия, пытаются принудить собеседника к денежным переводам на их счета. При этом речь идет в том числе о зачислении кредитных средств таможенника третьим лицам.

В ведомстве призвали своих сотрудников оповещать о подобных случаях сотрудников Управления по противодействию коррупции ФТС.