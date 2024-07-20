$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов

В Минтрансе обсуждается вопрос о повышении аэронавигационных сборов, рассказал Роман Старовойт.

В Минтрансе допустили повышение аэронавигационных сборов
© РИА Новости

По его словам, решение пока не принято, идут расчеты. Дополнительные средства со сборов могут направить на капитальный ремонт региональных аэропортов.

Старовойт выразил мнение, что инициатива не приведет к подорожанию авиабилетов.

«Это если и будет, то вообще незначительная сумма», — сказал он.

Ранее представитель Росавиации заявил, что аэронавигационные сборы с российских авиакомпаний, выполняющих как внутренние, так и международные рейсы, следует увеличить для наполнения фонда реконструкции аэродромов.

По его словам, инициатива предполагает рост тарифа на 37 процентов для полетов внутри страны и на 100 процентов — для зарубежных рейсов. Рост стоимости билетов при таких условиях составит порядка 150 рублей на одного пассажира.

Личный счет
Роман Старовойт
Минтранс РФ
Росавиация