Юрист Квасов рассказал, как не получить штраф за туалет на участке
Дачников чаще всего штрафуют за неправильно установленный забор, рассказал юрист Евгений Квасов. Об этом пишет RT.
По его словам, между соседями нередко возникают конфликты из-за заборов, установленных со смещением на чужой участок.
«Подать жалобу на такое правонарушение может только владелец земли. Подтвердить это [заход на участок] можно регистрацией в ЕГРН или иными правоустанавливающими документами», — пояснил юрист.
Нарушение строительных норм и правил также может привести к штрафу, предупредил Квасов. Его размер составит до 2 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
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Уличный туалет должен располагаться на расстоянии не менее 8 м от колодца, 12 м от других построек и 2 м от забора, напомнил эксперт. Он добавил, что штраф за несоблюдение требований составит от 3 до 5 тыс. рублей.
Выращивание растений, включенных в список наркотических средств, может привести к серьёзным юридическим последствиям, вплоть до уголовной ответственности, констатировал Квасов.