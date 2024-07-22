Минтруд уточнит правила выплаты пенсий

С 2025 года в России возобновят индексацию пенсий работающим пенсионерам. Предполагающий это закон уже подписан. Поэтому Минтруд должен скорректировать действующие сейчас правила выплаты пенсий. Такой проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 1 августа 2024 года.

Пропущенные индексации не забудут

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют. Однако все пропущенные повышения фиксируют на лицевых счетах пожилых людей, и после увольнения они получают выплаты с учетом всех индексаций, которые так и не случились за время их работы.

С 2025 года ситуация изменится: повышать пенсии будут всем пожилым россиянам, независимо от того, продолжают они трудиться или вышли на заслуженный отдых. Причем индексировать станут не фактически выплачиваемую пенсию, а ту, какой бы она была, если бы предыдущие индексации действовали. Это предполагает закон, который 8 июля подписал президент Владимир Путин. Теперь соответствующие поправки Минтруд намерен внести в правила выплаты пенсий — этот документ ведомство утверждает своим приказом.

Пример того, как будет происходить повышение, опубликован на сайте Социального фонда. В нем пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей. Если бы за три года выплату проиндексировали три раза, она была бы выше — 23,4 тысячи рублей. Эта цифра и значится на лицевом счете пенсионера, и именно по ней рассчитают индексацию. Полученную сумму добавят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей. А когда пенсионер уволится, его пенсию дополнительно увеличат исходя из всех пропущенных повышений.

Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам, уточнили в Социальном фонде.

Принятое решение позволит «сохранить в экономике опытных, квалифицированных специалистов, которые в том числе являются наставниками молодежи на производстве», уверена член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Без заявлений и визитов в Соцфонд

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам пройдет автоматически. «Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все плановые индексации выплат автоматически», — говорится на сайте Социального фонда.

«Парламентской газете» Светлана Бессараб уточнила, что повышенную пенсию получат около восьми миллионов трудящихся пенсионеров. Суммарно на трехлетний период в бюджете заложено 533 миллиарда рублей: 96 на 2025 год, 170 на 2026-й и 260 миллиардов рублей — на 2027-й.

Кстати, в следующем году закончится переходный период, когда пенсии индексировали один раз в год — 1 января. В 2025 году это сделают дважды — 1 февраля по уровню инфляции и 1 апреля — исходя из уровня доходов Социального фонда.

Также работающих пенсионеров 1 августа ожидает еще одно повышение пенсий — это перерасчет с учетом заработанных ими индивидуальных пенсионных коэффициентов в предыдущем году.