Что будет с ценой на золото во втором полугодии 2024 года

Цена на золото на мировом рынке в июле 2024 года достигла нового исторического максимума, превысив уровень в 2450 долларов за тройскую унцию, и в ближайшее время может достичь отметки в 2500 долларов.

Разбираемся, будет ли драгоценный металл дорожать во втором полугодии и дальше, какого уровня может достичь цена и как можно заработать на росте котировок золота в России.

Что происходит с ценой на золото в 2024 году

Цена на золото в этом году начала расти в середине февраля. С середины февраля до середины апреля котировки, по данным биржи Comex (США), выросли более чем на 400 долларов, или на 20%. Стоимость золота за это время регулярно обновляла исторические максимумы. Затем рост цены стал более плавным. 20 мая стоимость золота достигла нового исторического максимума — 2430 долларов за тройскую унцию. Рост цены с начала года составил 17,3%.

В конце мая и начале июня цена несколько снизилась, но в конце июня котировки вернулись к росту. 16 июля драгоценный металл торговался по 2472,5 доллара за унцию (+19,3% к показателю на начало года) — это является абсолютным рекордом. 19 июля золото на бирже Comex стоило 2403 доллара (+16% к цене на начало года).

Рост цен на золото в первом полугодии был связан с сохранением геополитической напряженности, а также с продолжением покупок драгоценного металла центральными банками и ожиданиями снижения процентных ставок ФРС США в 2024 году, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов также считает основными причинами роста котировок золота высокий спрос со стороны центробанков и сохранение геополитической напряженности.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), покупка золота центробанками сейчас формирует порядка 1/5 всего глобального спроса на драгметалл, отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Регуляторы активно закупают золото с 2022 года на фоне деглобализации, роста геополитической неопределенности в мире и нарастания недоверия к доллару со стороны отдельных государств, говорит он. Лидером по приобретению золота в 2024 году является Центральный банк Турции, второе место занимает Народный банк Китая, третье — Резервный банк Индии, добавляет аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

Инвестиционный спрос на золото сейчас также растет, продолжает Бахтин. Особенно заметно, по его данным, увеличились покупки физического золота (слитков и монет) в Китае, Индии и Турции.

Как меняется цена на золото в России

В России цены на золото и другие драгоценные металлы ежедневно публикует ЦБ РФ, рассчитывая их на основе данных Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA). В 2023 году цены на золото в России с учетом ослабления рубля к доллару выросли на 46%, до 5993 рублей за грамм.

В 2024 году цена на золото продолжила расти, но рост стоимости был не таким быстрым, как на международном рынке. По данным на 20 июля, цена на драгметалл в России с начала этого года выросла на 16% — до 6972 рублей за грамм. Максимальный уровень цены на золото в России в этом году составлял 7231 рубль за грамм (19 апреля), минимальный — 5742 рубля за грамм (25 января).

Но купить золото напрямую у Центробанка нельзя, а российские банки устанавливают собственные цены, продавая их с комиссией к цене, установленной ЦБ.

Например, 19 июля Сбербанк продавал 1 грамм золота за 7082 рубля, то есть с наценкой 1,6%. Покупал металл банк при этом за 6434 рубля, то есть со скидкой 7,7%. При покупке и продаже реальных слитков курсы еще сильнее отличаются: цена покупки у банка — 8064 рубля (наценка 15,7%), цена продажи — 6362 рубля (скидка 8,7%).

Что будет определять цену золота во втором полугодии

Ключевые факторы на рынке золота не меняются, отмечают эксперты. Тенденция приобретения золота в резервы мировыми центробанками сохраняется, а геополитическая обстановка остается достаточно сложной, перечисляет Дудченко.

Политическая и экономическая неопределенность в ближайшие месяцы, скорее всего, обеспечит сохранение спроса центральных банков на золото, соглашается Кожухова. Это в том числе связано с приверженностью ряда развивающихся стран к ребалансировке золотовалютных резервов и постепенному отказу от американского доллара, поясняет она.

Также по-прежнему продолжаются спекуляции на тему ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ФРС, от которой зависит динамика курса доллара и, соответственно, цена на золото, добавляет Дудченко. Головинов отмечает, что цена на золото может перейти к существенному росту сразу после появления предпосылок смягчения политики ФРС.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич отмечает, что, согласно прогнозам инвестиционного сообщества, ФРС может снизить ставку на сентябрьском заседании.

«Это сделает стоимость денег ниже и будет способствовать их притоку на различные рынки, включая рынок драгметаллов», — говорит эксперт.



Он также не исключает, что Китай, который пока приостановил покупку золота на мировом рынке из-за высоких цен, вернется к приобретению драгметалла в этом году.

Кожухова считает, что одним из бычьих факторов для цены на золото во втором полугодии также может стать приближение президентских выборов в США и уже сформировавшаяся в связи с этим политическая напряженность. Политические факторы повышают экономическую неопределенность в США и Европе и могут стать подспорьем для роста золота, констатирует она. Напомним, золото традиционно считается защитным активом, спрос на него растет в период кризисов.

Что будет с ценой на золото во втором полугодии

Во втором полугодии 2024 года цена на золото продолжит расти, считают эксперты.

Сценарий дальнейшего замедления инфляции в США и снижения процентных ставок в стране (не раньше конца III квартала этого года) может спровоцировать рост интереса к золоту и пробой психологически важной отметки в 2500 долларов за унцию, говорит Кожухова.

Среднесрочный прогноз цены на металл, по ее словам, предполагает колебания котировок недалеко от текущих значений или их рост. Способствовать нисходящей коррекции цены до 2000 долларов за унцию при этом может усиление инфляции в США и Еврозоне или разрешение одного из геополитических конфликтов.

«БКС Мир инвестиций» прогнозирует возможность роста цены на золото до 2500 долларов за унцию до конца 2024 года на фоне высокого спроса со стороны мировых центробанков.

Дудченко считает ключевым вопросом не возможность продолжения роста стоимости золота, а сроки этого роста. По оценке ФГ «Финам», в ближайшие несколько месяцев цена на золото будет находиться в диапазоне 2400–2500 долларов за унцию, а к концу года — в диапазоне 2500–2600 долларов за унцию.

Прогноз Головинова более консервативен. Он допускает временный откат цены до 2000 долларов за унцию. Средняя стоимость золота в 2024 году при этом составит 2315 долларов за унцию, отмечает аналитик.

Рублевая цена на золото в ближайшее время может пойти вверх на фоне ожидаемого ослабления рубля, прогнозирует Бахтин. Кожухова отмечает, что рост рублевой цены остановился в апреле этого года в связи с укреплением рубля к доллару. При росте курса доллара и мировых цен на золото котировки драгоценного металла в рублях будут стремиться к уровню 7500 рублей за грамм, считает она.

По прогнозу Головинова, среднегодовая рублевая цена на золото в 2024 году составит 6740 рублей за грамм. Ослабление рубля до конца года вполне вероятно, но относительно 2023 года оно будет совсем небольшим, считает эксперт.

Как можно инвестировать в золото в России

Самый простой и популярный способ инвестиций в золото — покупка металла в виде слитков. Слиток покупается в банке и хранится там же. Физический металл можно приобрести также в виде инвестиционных и памятных монет.

Помимо покупки физического металла есть и другие способы вложений:

обезличенный металлический счет (ОМС);

фьючерсные контракты;паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и ETF-фонды, ориентированные на золото;

акции золотодобывающих компаний.

ОМС — специальный банковский счет для покупки драгметаллов не в физическом виде. Сделки по покупке золота на ОМС не облагаются НДС.

Фьючерсные контракты на драгметаллы можно приобрести через брокеров. Инвестировать в золото через покупку паев в ПИФ и ETF также можно через брокеров.

Из российских добытчиков золота на бирже сейчас торгуются «Полюс», «Селигдар», «Южуралзолото» и «Лензолото» (дочерняя компания «Полюса»).

Стоит ли инвестировать в золото в России во втором полугодии 2024 года

Оптимальным способом инвестиций в золото Бахтин считает покупку фьючерсов, повторяющих динамику золота на мировом рынке, или приобретение акций золотодобывающий компаний. Котировки акций золотодобытчиков имеют существенную корреляцию с ценой золота, а дополнительную прибыль можно получить за счет дивидендов (если компания их выплачивает), отмечает он.

В условиях ожиданий ослабления рубля и роста мировых цен на золото покупка драгоценных металлов может быть хорошим решением, говорит Головинов. Он также отдает предпочтение фьючерсам. Фьючерсы можно быстро купить и продать, и в отличие от физического золота при торговле ими нет спредов между стоимостью покупки и продажи, существенно сокращающих прибыль инвесторов, поясняет он.

Дудченко считает покупку золота целесообразной для диверсификации инвестиционного портфеля. Удобными вариантами инвестиций без спредов он называет покупку «золотых» облигаций и биржевых инструментов, например, инструмента Мосбиржи GLDRUB.

Каждому инвестору стоит выбирать наиболее удобный для него способ инвестиций в золото с учетом комиссий за покупку и продажу, спреда и других издержек, например, на хранение слитков или обслуживание брокерского счета, заключает Кожухова.