Участники программы долгосрочных сбережений могут получить до 360 тысяч рублей от государства благодаря увеличению срока софинансирования взносов до десяти лет, рассказал «АиФ» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Суть в том, что человек делает взносы в рамках договора долгосрочных сбережений не менее 2 тысяч рублей, а государство добавляет к ним дополнительную сумму. Максимальный взнос со стороны государства составляет 36 тысяч рублей», — сообщил Балынин.



Чтобы получить эту сумму, участник программы со среднемесячным доходом менее 80 тысяч рублей должен внести 36 тысяч рублей за год, при среднемесячном доходе 80–150 тысяч рублей — 72 тысячи рублей, при доходе выше 150 тысяч рублей — 144 тысячи рублей.

С увеличением периода софинансирования человек может получить за десять лет дополнительные 360 тысяч от государства. Средства в программе долгосрочных сбережений застрахованы на 2,8 млн рублей.

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«Сумма средств на счете также дополнительно увеличится и за счет ее последующего инвестирования НПФ при условии положительной доходности по результатам инвестирования негосударственным пенсионным фондом», — отметил эксперт, добавив, что итоговая сумма от софинансирования может оказаться «значительно выше внесенных государством взносов».



Со взносов в программу долгосрочных сбережений также можно получить налоговый вычет: максимально можно представить к вычету 400 тысяч рублей и получить 52 тысячи рублей.