В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила ввести новую льготу для многодетных — бесплатный проезд по платным трассам.

Она направила обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, с документом ознакомились РИА Новости.

«Комитет просит Вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — говорится в запросе.



Помимо этого, в обращении предлагается рассмотреть возможность отмены для многодетных семей обязанности по уплате туристического налога, который введут в России с 2025 года. Он представляет собой некий процент от стоимости проживания в регионе, размер которого будут определять местные власти.

«2024 год, объявленный Годом семьи, фактически стартовал с издания Главой государства Указа "О мерах социальной поддержки многодетных семей", которым установлен бессрочный статус многодетных семей, введены гарантии таким семьям. При этом в Комитет ГД по защите семьи поступают обращения родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей», — обратила внимание Останина в документе.



Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что Госдума ищет варианты снижения ипотечной нагрузки для многодетных семей. Среди инициатив — налоговые выплаты для семей и льготное ипотечное кредитование.