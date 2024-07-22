Путин подписал закон о соцвкладах для небогатых россиян

Через год у малообеспеченных россиян появится возможность открывать социальные банковские счета и вклады - для них будет предусмотрен максимальный размер ставок, которые предлагают кредитные организации. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

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Особые банковские продукты станут дополнительным механизмом социальной поддержки граждан с небольшими доходами. Предельный размер вклада составит 50 тысяч рублей, начисление и выплата процентов будут производиться ежемесячно. Ставка станет максимальной среди ставок по вкладам сроком до года в выбранном банке, если клиент выполнит все условия договора. Что касается ставки по договору социального банковского счета, то она составит не менее половины ключевой ставки - до той же планки в 50 тысяч рублей. Банк не сможет взимать комиссионное вознаграждение за совершение операций по переводу денежных средств с социального счета в размере, не превышающем 20 тысяч рублей.

Социальные вклады и счета можно будет открыть через Единый портал госуслуг только в банках с лицензией Центробанка, которые участвуют в системе страхования вкладов. Договор вклада заключат на год, его можно будет продлить, если соцподдержка продолжается. Банк обязан заключить договор, если гражданин соответствует требованиям, при этом разрешат иметь только один социальный счет или вклад.

Правительство РФ установит правила заключения и расторжения договоров, а также порядок подачи заявлений, проверки соответствия граждан требованиям и предоставления информации о заключении и расторжении договоров. Основные положения закона вступят в силу с первого июля 2025 года.