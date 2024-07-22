В России заговорили о «черном августе» из-за ставки ЦБ

Аналитики дали прогнозы относительно грядущего заседания российского Центробанка и сошлись во мнении, что регулятор будет повышать ключевую ставку. Доводы экспертов приводит газета aif.ru.

Как сказал вице-президент АО «Первоуральскбанк» Анатолий Фарафонов, ЦБ может поднять ставку до 18,5 процента. По его словам, повышение негативно отразится на малом бизнесе.

«Бизнесу не нужны кредиты под 25 и лизинг под 30 процентов годовых», — прокомментировал он.



Более оптимистичный прогноз построил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он полагает, что ставка вырастет с нынешних 16 процентов до 18.

«Поскольку ставки по большинству кредитов можно назвать "запретительными", ждать, что это решение вызовет у населения шок или спровоцирует очередной "черный август", не следует», — успокоил он.



С тем, что в этот раз ЦБ повысит ставку согласны и опрошенные РБК аналитики.

«Мы не удивимся, если по итогам заседания ставка будет повышена даже до 20 процентов», — констатировал начальник отдела кредитного анализа макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский.



Очередное заседание пройдет в пятницу, 26 июля.