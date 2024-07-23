В России спрогнозировали изменение цен на горбушу

Аналитический центр Рыбного союза спрогнозировал изменение стоимости на горбушу. По мере увеличения объемов добычи рыбы будет идти снижение отпускных цен и рост поставок рыбы на внутренний рынок.

Сейчас отпускная цена на потрошеную горбушу без головы в ДФО составляет 350 рублей за кг. Неразделанная и потрошеная с головой стоит 285 рублей за кг. При этом спрос на рыбную продукцию невысокий: оптовики считают ценник завышенным. Плюс есть альтернатива в центральных регионах страны, где есть большие запасы неразделанной и потрошеной горбуши без головы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр Рыбного союза.

Стоимость пойдет вниз соразмерно росту объемов добычи горбуши, считают аналитики. Прогнозируется и увеличение данной продукции в розничной торговле. Тем временем, промысел данной рыбы активизировался. Промысловики уже добыли 33 тыс. тоны. Это больше, чем за аналогичный показатель 2022 года. Отмечается, что сравнивать в 2023 годом некорректно, так как тогда были рекордные цифры.