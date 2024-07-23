В Минфине рассказали, как накопить 2 млн рублей на образование ребенку

Открытие "детского" счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС) с ежемесячным взносом в 3 тыс рублей вскоре после рождения ребенка позволит накопить к его совершеннолетию более 2 млн. рублей. Эти деньги можно будет потратить на образование и любые другие цели, рассказали "Российской газете" в Минфине РФ.

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Так, по расчетам Минфина, если человек заключит договор ПДС в пользу новорожденного и будет ежемесячно вносить на этот счет по 3 тыс рублей, то к 15-летию ребенка на счету скопится 1,9 млн рублей.

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Если забрать деньги к 18-летию, то собственные взносы родителей увеличатся примерно в четыре раза до более, чем 2 млн рублей. Остальные деньги помимо взносов на счете появятся за счет софинансирования от государства и дохода от инвестирования профессиональными управляющими из негосударственных пенсионных фондов.