Названа более выгодная альтернатива вложениям в недвижимость

Уплата взносов в программу долгосрочных сбережений (ПДС) может оказаться в два раза выгоднее вложений в жилую недвижимость, заявил «Российской газете» гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

По его словам, сейчас программа долгосрочных сбережений рассчитана на 15 лет. За этот срок при соблюдении ряда условий можно увеличить вложения в четыре раза. Для этого участнику программы, чей доход не превышает 80 тыс. рублей в месяц, достаточно вносить на счет программы 3 тыс. рублей в месяц. За весь срок сумма взносов составит 540 тыс. рублей, а остальной доход появится от софинансирования государством и инвестирования профессиональными управляющими.

Каганов напомнил, что за последние 15 лет цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Москвы выросла в два раза. По его словам, программа долгосрочных сбережений «способна показать куда большую доходность при гораздо меньшем объеме вложений».