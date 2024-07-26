Спрос на сотрудников в сфере моды в России вырос вдвое

В первом полугодии 2023 года количество вакансий в российской модной индустрии увеличилось на 94%, а средние зарплатные предложения выросли на 12%, достигнув более 72 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «Авито Работа».

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По информации платформы, число вакансий в модной сфере за первое полугодие текущего года значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата для новых сотрудников составила 72 068 рублей в месяц при полном рабочем дне.

Наиболее заметный рост наблюдается среди менеджеров по работе с маркетплейсами: их вакансии увеличились в 2,8 раза (+182%) по сравнению с первым полугодием 2023 года, что подчеркивает растущую роль онлайн-торговли в моде. Средняя зарплата для этих специалистов составила 54 912 рублей в месяц.

Спрос на менеджеров по работе с клиентами также значительно возрос — на 115%. Соискатели на эту позицию могли рассчитывать на среднюю зарплату в 61 175 рублей ежемесячно. Менеджеры по продажам заняли третье место по росту числа вакансий — их предложения увеличились на 81%, а средняя зарплата составила 70 686 рублей.

Творческие профессии также остаются востребованными: количество предложений для дизайнеров увеличилось на 19%, а средняя зарплата для них достигла 63 080 рублей.

Ранее в Минтруде назвали профессии, которые будут наиболее востребованы через 5 лет.