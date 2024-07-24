Минтруд предлагает установить МРОТ с 1 января 2025 года в размере 22 440 рублей. Об этом стало известно в среду, 24 июля. Вечерняя Москва

Отмечается, что рост составит 16,6 процента. Парламентская газета

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент [России Владимир Путин], с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год - 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», - сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. ТАСС