Сколько денег можно получить за рождение ребенка в Москве

В Москве, помимо федеральных выплат семьям с детьми, выплачивают дополнительные пособия. Подробности узнал портал Banki.ru.

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В частности, властями предусмотрена единовременная выплата в связи с рождением или усыновлением ребенка. Одним их условием является наличие у одного из родителей или усыновителей постоянной регистрации в столице, в том числе в ТиНАО. Вторым важным моментом является государственная регистрация рождения или усыновления ребенка – она должна состояться в Москве. Отмечается, что размер выплаты зависит от количества детей в семье. Так, можно получить 7293 рубля на первого ребенка, 19 223 рубля на второго и последующих детей. Сумму пособия каждый год индексируют.

Также в стране предусмотрено ежемесячное пособие для беременных. Для его получения нужно иметь постоянную регистрацию в Москве, встать на учет в женской консультации до 20 недели беременности. Размер пособия составляет 797 рублей. Его платят единовременно.

В России действует и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка беременной женщине. Выплата предусмотрена для семей с постоянной регистрацией и детьми от 3 до 8 лет. Затем оценивается нуждаемость. Размер пособия равен 50% прожиточного минимума в Москве (12 939 рублей), 75% (19 409 рублей) или 100% (25 879 рублей).

Кроме того, власти предусмотрели выплату на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Она полагается семьям с детьми до 16 лет, в которых один родитель, либо родитель — военнослужащий по призыву или курсант военного училища или вуза, либо один из родителей уклоняется от уплаты алиментов на детей. Размер выплаты зависит от основания, по которому семья получает выплату.