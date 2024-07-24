Эксперт раскрыл нюансы кешбэка «на всё»

Конкуренция за клиентов между банками становится все жестче. Банки активно развивают программы лояльности, а некоторые кредитные организации даже готовы предоставить держателям своих карт так называемый кэшбэк «на всё». Банки.ру в статье рассказывает о четырех бесплатных дебетовых картах с такой опцией.

Процент по категории «на всё» как правило гораздо ниже, чем в остальных категориях, и не превышает 1–1,5%, отмечает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

«Это связано со стремлением банков снизить для себя стоимость подобных программ лояльности: если на все траты будет начисляться большой кэшбэк, расходы банков значительно возрастут. Поэтому обычно большой процент от суммы покупки возвращается по категориям трат, которые человек не совершает постоянно: например, бытовая техника, билеты в театр и так далее», — говорит Бочкина.



По ее мнению, кэшбэком на все категории выгодно пользоваться, когда структура трат клиента не совпадает с категориями повышенного кэшбэка. Но и в целом даже маленький бонус с каждой покупки лучше, чем его отсутствие вовсе, считает эксперт.