Изменится ли жизнь россиян при повышении ключевой ставки

69% респондентов, принявших участие в опросе МФК «Лайм-Займ», заявили, что повышение ключевой ставки так или иначе повлияло бы на их жизнь, передает портал Banki.ru.

Из них 54,6% отметили, что корректировка ключевой ставки влияет на ставку по кредитам. 18,3% подчеркнули, что она регулирует стоимость товаров и услуг. Еще 11,8% опрошенных сообщили, что изменение ставки ЦБ РФ действует на покупательную способность населения, 2,6% связали изменение ключевой ставки с уровнем безработицы. 12,7% заемщиков признались, что не знают о последствиях корректировки ключевой ставки Банка России.

«37,9% отметили, что знакомы с понятием ключевой ставки в общих чертах. 17,4% заемщиков слышали что-то о ключевой ставке, но не вникали в тему, 9,3% опрошенных не знают, что это такое», — говорится в публикации.



26 июля Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Как сообщили ранее РБК большинство экспертов, ставка увеличится с 16 до 18%. Ранее эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что ожидают замедления темпов роста экономики РФ в связи с возможным повышением ключевой ставки в стране и окончанием программы льготной ипотеки.