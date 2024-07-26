Россияне стали меньше тратить на домашнюю еду

Данные Росстата свидетельствуют о снижении расходов россиян на домашнее питание по итогам прошлого года. Показатель уменьшился до 33,2% от общих трат семей, что стало минимумом с 2019 года, передает агентство «Прайм».

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В минувшем году доля расходов на питание дома в структуре трат одного члена российской семьи продемонстрировала снижение на 1,4 процентного пункта. Также сократились траты на алкоголь и табак - 2,4% против 3% годом ранее.

Наименьшие траты на домашнюю еду зафиксированы в Магаданской области (23,7%) и в Москве (24,2%). Также в списке оказались Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Карелия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Наибольшие траты зафиксированы в Дагестане (55,3%), Ингушетии (54,3%) и Смоленской области (48,4%).

Ранее сообщалось, что, по данным банка «Русский стандарт», в январе-марте 2024 года 71% платежей россиян по выходным пришелся на супермаркеты. Средний чек одной покупки в первом квартале 2024 года составил 870 рублей (+7% за год).