От чего предотвращает страхование банковских карт

В России наблюдается увеличение числа мошеннических действий по мере роста объема онлайн-покупок. О том, как страхование банковских карт помогает защитить их держателей, разбирался портал Banki.ru.

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Страховка банковской карты является видом добровольного страхования для защиты средств клиента от мошеннических действий со стороны третьих лиц. Как отмечают авторы публикации, для физлиц страховщики предлагают полисы, покрывающие риски финансового мошенничества.

Среди рисков, которые покрывают полисы страхования банковских карт, - компрометация данных при попадании карты или ее сведений (номер, ФИО держателя, защитный код CVV/CVC, срок действия) к третьим лицам, фишинг (мошеннические действия в интернете), скимминг (списание средств с использованием оборудования, которое крепится на банкоматы и терминалы).

Банки зачастую предлагают услугу страхования банковских карт по месячной подписке. Ее можно отключить в любой момент. В среднем цена месячного платежа составляет 150–200 рублей. Так, годовая страховка с минимальным покрытием рисков обойдется примерно в 1500 рублей.

Напомним, что с осени прошлого года в России начало действовать указание ЦБ РФ, вводящее требования к данному виду страхования. Допустимый размер страховой суммы (лимит компенсации) для данного вида страхования составляет 100 тыс. рублей. Максимальный размер страховой суммы по виду законодательно не ограничен. Таким образом, у страховщика есть возможность самостоятельно определять свой предельный лимит ответственности по продукту.